Federica Panicucci e il primo marito Mario Fargetta si sono conosciuti nel 1996 in radio e dopo dieci anni di fidanzamento si sono sposati; dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Sofia e Mattia. Lui è uno dei più famosi dj italiani ed è stato molto innamorato della Panicucci. I due si sono infatti conosciuti nel 1996, quando lei è arrivata per la prima volta a Radio Deejay con il format domenicale Dear Deejay. Tra i due è scattata all’improvviso la scintilla, che ha portato entrambi in primis a frequentarsi e poi a iniziare una storia d’amore bellissima. La coppia ha così iniziato a mostrarsi in pubblico durante vari eventi e ha ufficializzato la relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è l'ex marito di Federica Panicucci, Mario Fargetta: "Purtroppo finita per un tradimento"

