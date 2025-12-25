Chi è il cantante Claude

Classe 2003, nato in Repubblica del Congo e cresciuto nei Paesi Bassi,  Claude, pseudonimo di Claude Kiambe, è uno di quei talenti che ti restano in testa dopo il primo ascolto. Trasferitosi ad Alkmaar con la famiglia quando aveva solo 9 anni, il cantante mettere poi radici a Enkhuizen. Oggi, Claude 22 anni, è uno degli  artisti pop più promettenti  della scena olandese. Il primo colpo di scena della sua carriera arriva nel 2019 a  The Voice Kids, dove incanta tutti con  Papaoutai  di Stromae. Ma il vero boom arriva con  Ladada (Mon dernier mot)  nel 2022, una hit che  conquista le classifiche  e gli permette di ottenere il 3FM Award come Miglior artista esordiente e il Qmusic come Miglior artista dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

