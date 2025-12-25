Classe 2003, nato in Repubblica del Congo e cresciuto nei Paesi Bassi, Claude, pseudonimo di Claude Kiambe, è uno di quei talenti che ti restano in testa dopo il primo ascolto. Trasferitosi ad Alkmaar con la famiglia quando aveva solo 9 anni, il cantante mettere poi radici a Enkhuizen. Oggi, Claude 22 anni, è uno degli artisti pop più promettenti della scena olandese. Il primo colpo di scena della sua carriera arriva nel 2019 a The Voice Kids, dove incanta tutti con Papaoutai di Stromae. Ma il vero boom arriva con Ladada (Mon dernier mot) nel 2022, una hit che conquista le classifiche e gli permette di ottenere il 3FM Award come Miglior artista esordiente e il Qmusic come Miglior artista dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il cantante Claude

Leggi anche: Amici, Riccardo Stimolo: Ecco Chi E’ Il Cantante!

Leggi anche: Amici, Gabriele Gard: Ecco Chi E’ Il Cantante!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Claude, chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Olanda - Nato in Congo, è giunto nei Paesi Bassi con la madre, tre fratelli e due sorelle e ha vissuto 12 mesi in un centro per richiedenti asilo. lettera43.it

Claude evolution

Facciamo che ci si leva il pensiero: per me Trump, Vance, Musk e compagnia cantante possono tutti serenamente andarsene a…. 9 lettere: “Jean-claude compri una vocale” (Cit. ) - facebook.com facebook