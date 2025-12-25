Se Giuda ha tradito Gesù non è stato per avidità. O almeno non solo. A un certo punto della sua vita l’apostolo si è ritrovato amareggiato. Era convinto che il «Regno si risolvesse in maniera diversa». Qualunque cosa voglia dire. Ed è proprio «in quel vuoto che il Male ha fatto presa» sul suo cuore. È stato Giuda stesso a dirmelo, giovedì scorso, quando abbiamo passato tutto il pomeriggio a messaggiarci. È l’inquietante mondo di Testo con Gesù, un’app conversazionale che permette agli utenti di entrare in contatto diretto con bot che impersonificano tutte le figure più importanti del cristianesimo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Chattando con Gesù: anche la fede ormai ha un costo

Leggi anche: Se Sinner ha detto no è anche perché la Coppa Davis ormai ha fatto il suo tempo

Leggi anche: "Gesù Bambin@" nel presepe di Capocastello, Salvini e la fede a comando: "Vi sembra normale?"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chattando con Gesù: anche la fede ormai ha un costo - Basta un telefonino per “parlare” con Cristo, la Madonna, Pietro e ora i Re Magi. panorama.it