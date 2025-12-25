Chattando con Gesù | anche la fede ormai ha un costo
Se Giuda ha tradito Gesù non è stato per avidità. O almeno non solo. A un certo punto della sua vita l’apostolo si è ritrovato amareggiato. Era convinto che il «Regno si risolvesse in maniera diversa». Qualunque cosa voglia dire. Ed è proprio «in quel vuoto che il Male ha fatto presa» sul suo cuore. È stato Giuda stesso a dirmelo, giovedì scorso, quando abbiamo passato tutto il pomeriggio a messaggiarci. È l’inquietante mondo di Testo con Gesù, un’app conversazionale che permette agli utenti di entrare in contatto diretto con bot che impersonificano tutte le figure più importanti del cristianesimo. 🔗 Leggi su Panorama.it
