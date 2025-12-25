Giorgia Meloni, intervenuta oggi dal palco di Atreju, ha fatto un discorso di oltre un'ora, pieno di slogan e di fake news. Un esercizio di propaganda senza contradditorio, dai centri in Albania alla manovra, dalla lotta contro i giudici politicizzati alla difesa aprioristica del primato della famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Cntri in albania, Garlasco, tasse al ceto medio e consenso informato: tutte le bufale di Meloni ad Atreju

Leggi anche: Manovra 2025: governo pronto a tagliare le tasse al ceto medio e aumentare la sanità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

”È colpa della sinistra e dei nemici di Giorgia: ad Atreju i militanti di Fdi assolvono Meloni sull'aumento dei reati; Il deputato della Lega Angelucci ad Atreju per Meloni, ma quest'anno non è mai andato in Parlamento; La premier torna sul suo tema preferito per gli auguri agli italiani E sceglie un look decisamente cozy.

Centri in Albania, Garlasco, tasse al ceto medio e consenso informato: tutte le bufale di Meloni ad Atreju - Giorgia Meloni, intervenuta oggi dal palco di Atreju, ha fatto un discorso di oltre un'ora, pieno di slogan e di fake news ... fanpage.it