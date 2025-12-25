2025-12-24 09:10:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: TORINO – A Marsiglia lo considerano il figlio di Roberto De Zerbi e lo stesso presidente Pablo Longoria lo ha definito incedibile. Nonostante questo, la Juventus continua a pensarci, convinta che Pierre-Emile Hojbjerg rappresenti quel leader tecnico che oggi manca alla formazione bianconera. La Vecchia Signora quindi ci riproverà e insisterà anche nelle prossime settimane, sperando di far vacillare le certezze dei francesi, determinati a trattenere il calciatore in questa sessione di calciomercato. Il danese è infatti considerato un leader della squadra in campo e nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Mercato Juve già nel futuro: piacciono Hojbjerg e Schlager

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: opportunità Schlager a zero, Comolli continua a pensare a Hojbjerg

Leggi anche: Schlager Juve: spunta il nome dell’austriaco per rinforzare il centrocampo bianconero. Chi è e cosa potrebbe succedere nel mercato di gennaio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

CdS – Lazio ora Sarri aspetta due o tre colpi | il sogno è Maldini.

Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato - facebook.com facebook

#Balzarini così sul mercato #Juve Le parole verso la sessione invernale x.com