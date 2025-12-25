Catanzaro accesso negato ai disabili | ascensori e scale mobili fuori servizio
Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di denuncia diffuso sui social da don Francesco Cristofaro riguardo ad una situazione di grave disagio al centro commerciale Le Fontane di Catanzaro. Secondo quanto segnalato, l’accesso al cinema sarebbe stato di fatto negato alle persone con disabilità a causa del mancato funzionamento sia degli ascensori che delle scale mobili. Una condizione che ha reso impossibile raggiungere le sale, proprio nei giorni delle festività natalizie, quando il cinema rappresenta per molti un momento di svago e condivisione. “Non per tutti è il cinema a Natale”, scrive don Francesco Cristofaro, accompagnando il messaggio con un video che documenta la situazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
