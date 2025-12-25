Castelvetere, 25 dicembre 2025 – Il Natale a Castelvetere è segnato dal lutto per la morte di Gaetano Brogna, una figura molto conosciuta e apprezzata dalla comunità. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente i concittadini, che lo ricordano per la sua discrezione e il suo impegno.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Castelvetere piange la scomparsa del giovane Gaetano nel giorno di Natale

Leggi anche: Gioia Sannita piange la scomparsa del sindaco Giuseppe Gaetano

Leggi anche: Lutto nel mondo Use. Il basket empolese piange la scomparsa di Piero Nencioni