È un Natale purtroppo amaro per oltre 18mila lavoratori bresciani del settore metalmeccanico, ancora alle prese con la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), contratti di solidarietà e altri ammortizzatori sociali come la Fsba, il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Sos piccole aziende tessili. Natale amaro per 40 lavoratori: "Cassa, richieste fino a febbraio"

Leggi anche: Ex Ilva, da gennaio 6 mila lavoratori in cassa integrazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Livorno, Natale amaro per i metalmeccanici: più di 3mila in cassa integrazione; Sulcis, il Natale amaro degli operai: «Paghiamo il peso dei mancati rilanci»; Aura: Natale amaro per 52 lavoratori, assemblea in sede; Ex Ilva: Crisi vera, Natale amaro.

Cassa integrazione: Natale amaro per più di 18mila lavoratori bresciani - È un Natale purtroppo amaro per oltre 18mila lavoratori bresciani del settore metalmeccanico, ancora alle prese con la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), contratti di solidarietà e altri ... bresciatoday.it