Cassa integrazione | Natale amaro per più di 18mila lavoratori bresciani

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Natale purtroppo amaro per oltre 18mila lavoratori bresciani del settore metalmeccanico, ancora alle prese con la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), contratti di solidarietà e altri ammortizzatori sociali come la Fsba, il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sos piccole aziende tessili. Natale amaro per 40 lavoratori: "Cassa, richieste fino a febbraio"

Leggi anche: Ex Ilva, da gennaio 6 mila lavoratori in cassa integrazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Livorno, Natale amaro per i metalmeccanici: più di 3mila in cassa integrazione; Sulcis, il Natale amaro degli operai: «Paghiamo il peso dei mancati rilanci»; Aura: Natale amaro per 52 lavoratori, assemblea in sede; Ex Ilva: Crisi vera, Natale amaro.

cassa integrazione natale amaroCassa integrazione: Natale amaro per più di 18mila lavoratori bresciani - È un Natale purtroppo amaro per oltre 18mila lavoratori bresciani del settore metalmeccanico, ancora alle prese con la cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), contratti di solidarietà e altri ... bresciatoday.it

cassa integrazione natale amaroNatale amaro per i metalmeccanici del Sulcis, 'si paga il peso di mancati rilanci' - Sarà un Natale carico di preoccupazioni per i metalmeccanici del Sulcis, stretti nella morsa di un ... ansa.it

Un Natale amaro in Lombardia: 14 crisi di aziende storiche e grandi marchi, migliaia di lavoratori in bilico - Forti timori per il futuro dell’industria metalmeccanica in Brianza (Lombardia), un settore vitale che impiega oltre 40. comozero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.