Caso Corona–Signorini parla l’avvocato del conduttore | È rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito ma determinato a ristabilire la verità

Alfonso Signorini è “molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito “, ma allo stesso tempo “e stremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti”. A riferirlo al Corriere della Sera è l’avvocato Andrea Righi, legale del direttore editoriale di Chi ed ex conduttore del Grande Fratell o, che interviene per la prima volta dopo l’interrogatorio di Fabrizio Corona davanti ai pm di Milano nell’inchiesta che vede l’ex re dei paparazzi indagato per diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Secondo quanto ricostruito dal Corriere, la querela presentata nei giorni scorsi da Signorini tramite il suo legale ha dato avvio all’indagine coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella, con l’iscrizione di Corona nel registro degli indagati per il reato di revenge porn. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

