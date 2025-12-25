Hanno redditi tra i 75mila e i 120mila euro. Vivono in appartamenti e ville esclusive a Brera, Duomo, Citylife. Iscrivono i figli a scuole private internazionali con rette da oltre 20mila euro all'anno e a corsi di scacchi, robotica e matematica. Al contrario di molti, possono permettersi esami. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Case faraoniche, scuole prestigiose, sanità privata: dove (e come) vivono gli ultra ricchi a Milano

Leggi anche: Case di lusso, scuole prestigiose, sanità privata: dove (e come) vivono i super ricchi a Milano

Leggi anche: Case di lusso, circoli esclusivi, redditi stellari e scuole d'élite: dove (e come) vivono i ricchi a Torino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La storia della Ghirlanda di Natale Prima ancora che diventasse il simbolo di benvenuto delle nostre case nel periodo natalizio, la ghirlanda aveva già attraversato millenni di storia. Ne sono state trovate perfino nelle tombe egizie: collari floreali custoditi n - facebook.com facebook