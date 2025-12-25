Casa infestata da erbacce e da rifiuti Comune corre ai ripari
Il primo cittadino di Castel Volturno Pasquale Marrandino ha emanato un'ordinanza nei confronti del proprietario di un immobile di via Fiume Lire infestato da erbacce, in stato di abbandono e utilizzato come discarica.E' stato quindi intimato al proprietario dell'abitazione, L.C. 73enne di San. 🔗 Leggi su Casertanews.it
