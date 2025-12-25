Carratelli | Napoli c’è tanto Conte nel rilancio di Jesus nella fiducia in Hojlund e …

Carratelli: C’è tanto Conte nel rilancio di Juan Jesus, nella fiducia in Hojlund, nel credito continuo dato a Politano e Spinazzola, nel nuovo ruolo di McTominay lontano dalla luce del gol per diventare un baluardo a centrocampo (assente ancora Anguissa) e nell’impiego di Elmas. Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti Conte ed Napoli. Questo quanto scrive il giornalista: Carratelli su Conte. ”Prima di ogni tattica e strategia, Conte trasmette se stesso ai suoi giocatori, si tratta di “un modello così vero e autentico che cattura ed esalta. Così Conte, per De Laurentiis, diventa il condottiero e, per Politano e Neres, “lo seguiremo sino alla morte”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

