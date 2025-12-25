Nel programma della 18esima giornata di Serie B c’è anche la sfida tra Carrarese e Mantova allo Stadio dei Marmi. I padroni di casa della Carrarese arrivano da una sonora batosta per 4-1 sul campo del Monza, che coincide con la terze sconfitta nelle ultime quattro gare. I gialloverdi di mister Antonio Calabro sono scesi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Mantova (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: Carrarese-Mantova (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Monza-Carrarese (sabato 20 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Serie B. La Carrarese verso il Mantova. Le parole di mister Calabro [VIDEO]; Calcio Serie B – Il calendario del Mantova da gennaio a marzo; Serie B, riscatto Empoli a Mantova dove il nuovo tecnico Modesto parte male. Sudtirol salvo a Chiavari al 94'; Modifiche alla viabilità per la partita Carrarese-Mantova del 27 dicembre allo Stadio dei Marmi.

Carrarese-Mantova 27 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Carrarese- sport.virgilio.it