Viva la sincerità. La moglie di Carlo Calenda racconta il debole del marito per Giorgia Meloni. Ospite al programma Più Uno, in onda su Radio Globo e condotto da Federico Lobuono e Davide Mannone, il leader di Azione risponde alla domanda su quale sia un politico che stima: "Non che ne condivida le idee – premette Calenda – ma dal punto di vista del coraggio, la Meloni è stata brava. Poi le sue idee, alcune le condivido, altre no, ma è stata brava, ha avuto coraggio". Immediata la reazione di Violante, che fa una smorfia di disappunto alle parole del consorte. "Sta facendo una faccia che non riesco a capire bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlo Calenda, la moglie manda in tilt la sinistra: "Perché ha un debole per Meloni"

