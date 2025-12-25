Cardinale Zuppi gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna
In un simpatico video registrato col cellulare, il cardinale Matteo Maria Zuppi – arcivescovo di Bologna e dal maggio 2022 e presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana – fa i suoi auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna. “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme”, scherza il cardinale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Scambio di auguri al Comando provinciale dei carabinieri, Del Monaco ringrazia i militari per il loro lavoro
Leggi anche: I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani
Messe di Natale 2025 a Bologna: ecco quelle celebrate dall’arcivescovo Zuppi; Tutta la programmazione Rai per il Natale, nelle case degli italiani la magia delle Feste; Natale 2025, il messaggio dell'arcivescovo di Udine: Siamo ancora una Chiesa missionaria; Trump, Papetti: «Giuste le critiche, ma vanno anche sottolineati i risultati positivi. Come ha fatto il cardinale Zuppi».
Il cardinale Zuppi fa gli auguri ai carabinieri in servizio - L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi ha fatto gli auguri ai carabinieri in servizio, nella notte di Natale, parlando alla radio da un'auto di servizio. ansa.it
Cardinale Zuppi, gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna - (LaPresse) In un simpatico video registrato col cellulare, il cardinale Matteo Maria Zuppi - stream24.ilsole24ore.com
RAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 24/12 (23.30) : «PUNTATA SPECIALE NATALIZIA CON IL CARDINALE ZUPPI, FOCUS SU GUERRE/PACE E SPERANZA CRISTIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Si rinnova l’appuntamento con una puntata speciale di “A Sua Immagine” la notte di Natale, dopo la Messa ... agenziagiornalisticaopinione.it
Gli auguri di Natale via radio del cardinale Zuppi ai carabinieri di Bologna
IL NATALE SECONDO IL CARDINALE ZUPPI «Natale è Dio che viene ad amarci e che ci insegna non a chiedere ma a donare. Questa è la speranza che riempie tutte le speranze. Natale è la buona notizia perchè illumina il male e ci apre alla vita eterna rives - facebook.com facebook
Il cardinale Zuppi dice una cosa semplice: Trump è uno con cui si può parlare di pace. Apriti cielo! Se lo dice Zuppi va bene, se lo dice qualcun altro diventa uno scandalo. Anche qui: due pesi e due misure. #Zuppi #Trump #pace #zuppadiporro x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.