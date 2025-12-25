cardinale zuppi gli auguri di natale ai carabinieri del comando provinciale di bologna

In un simpatico video registrato col cellulare, il cardinale Matteo Maria Zuppi – arcivescovo di Bologna e dal maggio 2022 e presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana – fa i suoi auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna. “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme”, scherza il cardinale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

