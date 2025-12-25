Cardinale Zuppi gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un simpatico video registrato col cellulare, il cardinale Matteo Maria Zuppi – arcivescovo di Bologna e dal maggio 2022 e presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana – fa i suoi auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna. “Pare che ci sia un assembramento di pastori a Betlemme”, scherza il cardinale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cardinale zuppi gli auguri di natale ai carabinieri del comando provinciale di bologna

© Lapresse.it - Cardinale Zuppi, gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna

Leggi anche: Scambio di auguri al Comando provinciale dei carabinieri, Del Monaco ringrazia i militari per il loro lavoro

Leggi anche: I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Messe di Natale 2025 a Bologna: ecco quelle celebrate dall’arcivescovo Zuppi; Tutta la programmazione Rai per il Natale, nelle case degli italiani la magia delle Feste; Natale 2025, il messaggio dell'arcivescovo di Udine: Siamo ancora una Chiesa missionaria; Trump, Papetti: «Giuste le critiche, ma vanno anche sottolineati i risultati positivi. Come ha fatto il cardinale Zuppi».

cardinale zuppi auguri nataleIl cardinale Zuppi fa gli auguri ai carabinieri in servizio - L'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi ha fatto gli auguri ai carabinieri in servizio, nella notte di Natale, parlando alla radio da un'auto di servizio. ansa.it

cardinale zuppi auguri nataleCardinale Zuppi, gli auguri di Natale ai carabinieri del comando provinciale di Bologna - (LaPresse) In un simpatico video registrato col cellulare, il cardinale Matteo Maria Zuppi - stream24.ilsole24ore.com

cardinale zuppi auguri nataleRAI 1 * “A SUA IMMAGINE” – 24/12 (23.30) : «PUNTATA SPECIALE NATALIZIA CON IL CARDINALE ZUPPI, FOCUS SU GUERRE/PACE E SPERANZA CRISTIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Si rinnova l’appuntamento con una puntata speciale di “A Sua Immagine” la notte di Natale, dopo la Messa ... agenziagiornalisticaopinione.it

Gli auguri di Natale via radio del cardinale Zuppi ai carabinieri di Bologna

Video Gli auguri di Natale via radio del cardinale Zuppi ai carabinieri di Bologna

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.