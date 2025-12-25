Inter News 24 Carbone saluta il 2025: «Prima parte di stagione entusiasmante, un gruppo straordinario!». Il messaggio del tecnico dell’Inter Primavera. Benny Carbone, allenatore dell’ Inter Primavera, ha affidato a Instagram un bilancio entusiasta della prima parte di stagione. Il tecnico ha elogiato la coesione mostrata dai suoi ragazzi, capaci di raggiungere il terzo posto in campionato e la sfida al Colonia in Youth League dopo un avvio difficile. Ringraziando staff e società per il supporto costante, l’ex fantasista ha augurato buone feste a tutto l’ambiente nerazzurro, chiedendo ancora più determinazione per il 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carbone saluta il 2025: «Prima parte di stagione entusiasmante, abbiamo dimostrato di essere un gruppo straordinario!» – FOTO

Leggi anche: Chivu esulta dopo Inter Como: «Abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti. Mi godo un gruppo fantastico»

Leggi anche: Serie C | Livorno-Sambenedettese 2-1, Formisano: "Vittoria meritata, il gruppo ha dimostrato di essere unito"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dal record al plateau: cosa cambia per la domanda di carbone; Ecco come il mondo si avvinghia ancora a petrolio e carbone; I Diavoli rosa sotto l’albero di Natale trovano il carbone; Carbone saluta il 2025: «Prima parte di stagione...» - FOTO.

Per la rivista Science, le rinnovabili sono la svolta scientifica del 2025 - Le rinnovabili sono la svolta scientifica 2025 per Science che certifica il sorpasso sul carbone nel mix elettrico globale. rinnovabili.it