Carbone saluta il 2025 | Prima parte di stagione entusiasmante abbiamo dimostrato di essere un gruppo straordinario! – FOTO

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Carbone saluta il 2025: «Prima parte di stagione entusiasmante, un gruppo straordinario!». Il messaggio del tecnico dell’Inter Primavera. Benny Carbone, allenatore dell’ Inter Primavera, ha affidato a Instagram un bilancio entusiasta della prima parte di stagione. Il tecnico ha elogiato la coesione mostrata dai suoi ragazzi, capaci di raggiungere il terzo posto in campionato e la sfida al Colonia in Youth League dopo un avvio difficile. Ringraziando staff e società per il supporto costante, l’ex fantasista ha augurato buone feste a tutto l’ambiente nerazzurro, chiedendo ancora più determinazione per il 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

carbone saluta il 2025 prima parte di stagione entusiasmante abbiamo dimostrato di essere un gruppo straordinario 8211 foto

© Internews24.com - Carbone saluta il 2025: «Prima parte di stagione entusiasmante, abbiamo dimostrato di essere un gruppo straordinario!» – FOTO

Leggi anche: Chivu esulta dopo Inter Como: «Abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra voglia di prendere tutti i punti che abbiamo davanti. Mi godo un gruppo fantastico»

Leggi anche: Serie C | Livorno-Sambenedettese 2-1, Formisano: "Vittoria meritata, il gruppo ha dimostrato di essere unito"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dal record al plateau: cosa cambia per la domanda di carbone; Ecco come il mondo si avvinghia ancora a petrolio e carbone; I Diavoli rosa sotto l’albero di Natale trovano il carbone; Carbone saluta il 2025: «Prima parte di stagione...» - FOTO.

carbone saluta 2025 primaPer la rivista Science, le rinnovabili sono la svolta scientifica del 2025 - Le rinnovabili sono la svolta scientifica 2025 per Science che certifica il sorpasso sul carbone nel mix elettrico globale. rinnovabili.it

carbone saluta 2025 primaCarbone al capolinea? Il 2025 segna il picco della domanda mondiale - La domanda globale di carbone ha raggiunto il picco nel 2025 consumando 8,85 mld di ton. rinnovabili.it

Ci ricorderemo del 2025 come l'anno in cui le rinnovabili hanno superato il carbone - Le energie rinnovabili hanno superano per la prima volta il carbone nel mix energetico, su scala globale. wired.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.