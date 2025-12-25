Cappotti inverno 2025-2026 | le tendenze che fanno l’outfit
In inverno il cappotto non è più “solo” un capospalla: quando siamo per la strada rappresenta, semplicemente, l’intero outfit. Le passerelle AI 2025-26 lo confermano con proporzioni nuove, dettagli funzionali e una voglia di texture tutta da toccare. Al classico modello oversize extra long si affiancano il cappottino corto anni 60 e il peacot. Agli eterni colori come cammello, nero e panna si aggiunge la tendenza marrone, imperativo di stagione, ma anche la fantasia animalier, dal maculato al tigrato. Ecco tutti i trend e i look più belli per indossarli. Animalier (sì, come un neutro). Leopardato, zebrato, maculato: l’idea è trattarlo da “base”. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche: Un nuovo brivido felino attraversa il guardaroba dell'Inverno 2025. Per outfit grintosi e ricercati che si fanno notare
Leggi anche: Cappotti inverno 2025: ecco i modelli che incanteranno le strade
Cappotti inverno 2025-2026: le tendenze che fanno l’outfit; Cappotti lunghi: i modelli più eleganti dell'inverno 2025-2026; Cappotti: 3 stili imperdibili per l’inverno 2025/2026; Prima sulle passerelle, poi ovunque: come una fantasia dimenticata è diventata l’ossessione dell’inverno.
11 cappotti scultorei per l’inverno 2025-2026 - Una selezione dei modelli più belli per questo Autunno Inverno 2025- amica.it
Cappotti 2025/2026 per lei: i capispalla caldi e chic da sfoggiare questo autunno-inverno - Il ritorno del freddo è l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba e scegliere un cappotto che ci accompagni da mattina a sera. stile.it
Cappotti: 3 stili imperdibili per l’inverno 2025/2026 - Il guardaroba invernale ruota sempre più attorno a pochi capi ben scelti, capaci di garantire protezione dal freddo, versatilità e una certa eleganza nelle diverse occasioni della giornata. eroicafenice.com
EVITARE questi 10 rimpianti nello shopping natalizio del 2025 – Fashion Fails!
Scopri i cappotti must-have dell'inverno 2025-2026! https://l.grazia.it/JF0 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.