In inverno il cappotto non è più “solo” un capospalla: quando siamo per la strada rappresenta, semplicemente, l’intero outfit. Le passerelle AI 2025-26 lo confermano con proporzioni nuove, dettagli funzionali e una voglia di texture tutta da toccare. Al classico modello oversize extra long si affiancano il cappottino corto anni 60 e il peacot. Agli eterni colori come cammello, nero e panna si aggiunge la tendenza marrone, imperativo di stagione, ma anche la fantasia animalier, dal maculato al tigrato. Ecco tutti i trend e i look più belli per indossarli. Animalier (sì, come un neutro). Leopardato, zebrato, maculato: l’idea è trattarlo da “base”. 🔗 Leggi su Amica.it

Cappotti inverno 2025-2026: le tendenze che fanno l'outfit

