Capodanno Rai treni regionali speciali per raggiungere l' evento
L'evento del capodanno tv di RaiUno a Catanzaro richiamerà pubblico da tutta la regione e per questo Trenitalia ha deciso di prevedere sei treni straordinari del servizio regionaleIn accordo con Regione Calabria e ArtCal, la società del gruppo Fs ha potenziato il servizio per garantire una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Natale in tv tra film, speciali e nuove serie. E da Catanzaro "L'anno che verrà" con Capodanno Rai
Leggi anche: Trasporti: 140 treni in più per raggiungere Lucca Comics
Capodanno Rai a Catanzaro, sei treni regionali speciali per la notte di San Silvestro; Sei treni straordinari di Trenitalia al termine del Capodanno Rai; Tutto pronto per il terzo ‘L’Anno che verrà’ della Rai in Calabria: 500 forze dell’ordine e treni speciali; Due treni straordinari per il rientro dalla festa in piazza di Capodanno.
Capodanno RAI Catanzaro: 6 treni extra Trenitalia Calabria - Trenitalia lancia 6 treni extra per Capodanno Rai Catanzaro. ilmetropolitano.it
Capodanno Rai a Catanzaro, sei treni regionali speciali per la notte di San Silvestro - Trenitalia Regionale, in accordo con la Regione Calabria e ArtCal, ha potenziato il servizio per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine della trasmissione “L’anno che verrà”, ... catanzaroinforma.it
Tutto pronto per il terzo ‘L’Anno che verrà’ della Rai in Calabria: 500 forze dell’ordine e treni speciali - Per il grande evento Rai scatta il piano straordinario: divieti, navette e controlli per il 31 dicembre. citynow.it
Capodanno RAI Catanzaro: 6 treni extra Trenitalia Calabria Treni speciali post "L'anno che verrà". Oltre 2500 posti per il rientro sicuro - https://www.ilmetropolitano.it/2025/12/24/capodanno-rai-catanzaro-6-treni-extra-trenitalia-calabria/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook
Due treni regionali straordinari per la notte di Capodanno I due treni partiranno da Brignole alle 3 del mattino di giovedì 1 gennaio. Un convoglio è diretto verso Savona e l'altro verso Sestri Levante ed effettueranno tutte le fermate intermedie. smart.comun x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.