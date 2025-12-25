Capodanno Rai treni regionali speciali per raggiungere l' evento

L'evento del capodanno tv di RaiUno a Catanzaro richiamerà pubblico da tutta la regione e per questo Trenitalia ha deciso di prevedere sei treni straordinari del servizio regionaleIn accordo con Regione Calabria e ArtCal, la società del gruppo Fs ha potenziato il servizio per garantire una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

