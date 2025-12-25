Capodanno a Udine | divieto di botti dal 24 dicembre al 6 gennaio

In vista dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno, il Comune di Udine, in collaborazione con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha definito un piano di sicurezza per garantire lo svolgimento degli eventi del 31 dicembre in un clima di festa in sicurezza per cittadini e visitatori. Questa mattina dal Sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato due ordinanze, che prevedono alcuni divieti e limitazioni per il periodo delle Feste e in particolare per la serata di Capodanno. Per quanto riguarda i festeggiamenti di fine anno, come già annunciato nelle scorse settimane, il programma della serata prevede lo show di Radio Company in piazza Primo Maggio, anticipato dallo spettacolo di droni dal Piazzale del Castello. 🔗 Leggi su Udine20.it

