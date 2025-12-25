Dal 24 dicembre al 6 gennaio, a Udine è in vigore il divieto di fuochi d'artificio e petardi, nell'ambito delle misure di sicurezza per i festeggiamenti di Natale e Capodanno. Il Comune, in collaborazione con le autorità, ha predisposto un piano volto a garantire un clima di festa sicuro per cittadini e visitatori durante gli eventi del periodo.

In vista dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno, il Comune di Udine, in collaborazione con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha definito un piano di sicurezza per garantire lo svolgimento degli eventi del 31 dicembre in un clima di festa in sicurezza per cittadini e visitatori. Questa mattina dal Sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato due ordinanze, che prevedono alcuni divieti e limitazioni per il periodo delle Feste e in particolare per la serata di Capodanno. Per quanto riguarda i festeggiamenti di fine anno, come già annunciato nelle scorse settimane, il programma della serata prevede lo show di Radio Company in piazza Primo Maggio, anticipato dallo spettacolo di droni dal Piazzale del Castello. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Capodanno a Udine: divieto di botti dal 24 dicembre al 6 gennaio

Leggi anche: Capodanno a Udine: divieto di botti dal 24 dicembre al 6 gennaio

Leggi anche: Chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capodanno a Udine: sicurezza, divieti e modifiche alla viabilità; Droni, fuochi e musica per festeggiare il 2026: ecco gli eventi di Capodanno in Friuli; Capodanno a Udine: musica e spettacolo di droni in piazza; Capodanno 2026 e benessere animale: crescono i comuni italiani (e non solo) che vietano i botti.

Capodanno a Udine: divieto di botti dal 24 dicembre al 6 gennaio - In vista dei festeggiamenti del Natale e del Capodanno, il Comune di Udine, in collaborazione con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha definito un piano di ... udine20.it