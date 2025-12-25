BRINDISI - È tutto pronto per i “Capodanni di Puglia”, il programma regionale che accompagna il passaggio al 2026 nelle piazze e nei teatri dei capoluoghi pugliesi. Un progetto promosso dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con i Comuni e nell’ambito degli accordi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Capodanni di Puglia 2026: Brindisi tra teatro, musica e spazio urbano

Leggi anche: Stagione Concertistica Federiciana 2025, sei serate, a Gravina in Puglia, tra musica sinfonica, jazz, cinema e teatro

Leggi anche: Natale a Spazio Seme: dal 20 al 28 dicembre un percorso tra fiabe, musica e teatro per bambini e adulti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Capodanni di Puglia 2026: Brindisi tra teatro, musica e spazio urbano; Benvenuto 2026: tutti in piazza per i grandi eventi. Le foto; Vacanze, la Puglia destinazione da assaporare d’inverno fra musica ed eventi; Capodanni di Puglia 2026 tra concerti e spettacoli. Ecco gli appuntamenti in tutti i Comuni capoluogo.

Capodanni di Puglia 2026: Brindisi tra teatro, musica e spazio urbano - È tutto pronto per i “Capodanni di Puglia”, il programma regionale che accompagna il passaggio al 2026 nelle piazze e nei teatri dei capoluoghi pugliesi. giornaledipuglia.com