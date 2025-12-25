Capocannoniere Serie A l’Inter di Chivu protagonista con Lautaro in vetta ma non solo!
di Dario Bartolucci Capocannoniere Serie A, l’Inter domina la classifica marcatori con Lautaro Martínez leader assoluto davanti a Pulisic: i dettagli. Il capocannoniere Serie A è attualmente un giocatore nerazzurro e non solo. L’Inter piazza infatti più uomini nelle zone alte della graduatoria, a partire da Lautaro Martínez, che guida la classifica con 8 gol. Il capitano resta il punto di riferimento offensivo del campionato, davanti a Christian Pulisic del Milan, fermo a quota 7. Subito dietro, a 6 reti, compare un altro nerazzurro come Hakan Çalhanoglu, appaiato a Riccardo Orsolini del Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Genoa-Inter 1-2, le pagelle: Bisseck protagonista a sorpresa (7), Lautaro di potenza (7,5), Chivu vola in vetta (7)
Leggi anche: Genoa-Inter: Chivu può volare in vetta e sceglie Pio Esposito con Lautaro | Diretta
Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Orsolini, inseguono in tre (9^ giornata, oggi 28 ottobre 2025) - Classifica marcatori Serie A: entriamo nella nona giornata di campionato sempre con Riccardo Orsolini capocannoniere con 5 gol realizzati. ilsussidiario.net
Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Orsolini, Pulisic lo insegue (8^ giornata, oggi 24 ottobre 2025) - Classifica marcatori Serie A: entriamo nell'ottava giornata di campionato con Riccardo Orsolini capocannoniere con 5 gol realizzati. ilsussidiario.net
Capocannoniere Serie A, Lautaro Martinez si prende la vetta: per i bookie il “Toro” precede Orsolini, ma in quota avanza Leao - Una doppietta decisiva in casa del Pisa per mettere a tacere le recenti critiche e prendersi la vetta della classifica marcatori. calciomercato.com
Resta il più forte del mondo... In Serie A sarebbe ancora capocannoniere - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.