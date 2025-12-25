Caos in Turchia arrestato il Presidente del Fenerbahce Sadettin Saran! Il club fa il quadro delle situazione del numero uno | ecco cosa è successo
Caos in Turchia, arrestato il Presidente del Fenerbahce Sadettin Saran! Il club fa il quadro delle situazione del numero uno Il giorno di Natale si è trasformato in un incubo per il presidente del Fenerbahçe, coinvolto in una delicata indagine giudiziaria in Turchia. Sadettin Saran è stato infatti arrestato a Istanbul nell’ambito di un’inchiesta antidroga . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
