Cantina Tollo presenta il bilancio | cresce del 35% il valore della produzione
Cresce del 35% il valore della produzione di Cantina Tollo: la ricchezza totale generata dalla cooperativa abruzzese nell’esercizio di bilancio 2024-2025 è pari a 46.560.479 euro (l’anno precedente era di 34.425.400 euro). Aumenta anche la remunerazione dei soci: il prezzo medio riconosciuto per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
