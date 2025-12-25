Canile gattile comunale e cimitero per gli animali | Di Rosa li inserisce tra i primi obiettivi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto civico “Tutti insieme per una città normale”, che ha scelto Giuseppe Di Rosa come candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2026, individua tra le prime azioni concrete una riforma strutturale della gestione del randagismo e, più in generale, del rapporto tra la città e gli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

