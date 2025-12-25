Martedì 29 dicembre, alle undici in punto, il Consiglio regionale della Campania tornerà a riunirsi. Lo farà per la prima volta nell’era di Roberto Fico, che ha conquistato Palazzo Santa Lucia con una vittoria netta, pari al 60,63 per cento dei voti, e con una maggioranza che, almeno sulla carta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Campania, il Consiglio riparte: molti volti nuovi, i numeri di sempre

Leggi anche: In consiglio regionale molti volti nuovi, ben 18 nella maggioranza di Decaro

Leggi anche: Come cambia il consiglio regionale: 23 volti nuovi, tutti i 50 eletti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l’accordo - Lunedì 22 iniziano le consultazioni di Roberto Fico: ascolterà i nomi proposti dai partiti per la composizione della sua prima giunta regionale ... fanpage.it