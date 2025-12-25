Campania il Consiglio riparte | molti volti nuovi i numeri di sempre
Martedì 29 dicembre, alle undici in punto, il Consiglio regionale della Campania tornerà a riunirsi. Lo farà per la prima volta nell’era di Roberto Fico, che ha conquistato Palazzo Santa Lucia con una vittoria netta, pari al 60,63 per cento dei voti, e con una maggioranza che, almeno sulla carta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l’accordo - Lunedì 22 iniziano le consultazioni di Roberto Fico: ascolterà i nomi proposti dai partiti per la composizione della sua prima giunta regionale ... fanpage.it
Chi sono gli esclusi eccellenti dal Consiglio regionale della Campania dopo le elezioni - Le elezioni 2025, che hanno sancito la vittoria di Roberto Fico contro Edmondo Cirielli, portano anche tanti cambiamenti ... fanpage.it
Consiglio Regionale Campania. Nelle forze di maggioranza definita la composizione dell'Ufficio di Presidenza: Mensorio (Avanti-Psi) sarà Vice Presidente, Porcelli (A Testa Alta) sarà Questore. #RegioneCampania #ConsiglioRegionaleCampania #CampoLar - facebook.com facebook
#Campania #Regione #Consiglio #XIIlegislatura la seduta insediamento si terrà il 29 dicembre dalle ore 11 richieste di accredito stampa entro le ore 12 del giorno 24 dicembre x.com
