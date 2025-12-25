Campania | il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell' era Fico

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti volti nuovi e anche qualche vecchia conoscenza: martedì 29 dicembre, alle ore 11, si terrà la prima seduta di Consiglio regionale in Campania dell'era Fico. La. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Campania: il 29 dicembre prima seduta del Consiglio regionale dell'era Fico

