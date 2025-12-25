camorra arrestato il latitante antonio aloia deve finire di scontare 27 anni di reclusione

Nella mattinata, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato Antonio Aloia, 47 anni, considerato un latitante e condannato a scontare 27 anni di reclusione. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha consentito di assicurare alla giustizia un individuo ricercato da tempo. L’arresto rappresenta un passo importante nel contrasto alle attività criminali della camorra nella regione.

AGI - Alle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47 anni. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce dall'agosto 2024, quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio. Era detenuto per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. Aloia si nascondeva nell'appartamento di un uomo di 45 anni e quando i carabinieri di Castello di Cisterna - supportati dal team A. 🔗 Leggi su Agi.it

