Cambio palinsesto Mediaset | La forza di una donna oggi 25 dicembre in versione ridotta su Canale 5

Il palinsesto natalizio Mediaset subirà qualche cambiamento, che interesserà (seppure solo parzialmente) anche La forza di una donna ( Kad?n ). Il 25 e il 26 dicembre la messa in onda delle puntate del serial drammatico turco sarà ridotta, e le vicende di Bahar & Co. andranno in onda solo dalle 18:15 alle 18:45. La forza di una donna a Natale in versione "mini". Dal 1° dicembre scorso la serie tv turca che racconta le vicende di Bahar regala ai suoi fans ben due episodi quotidiani: uno dalle 16:04 alle 16:25 e l'altro dalle 18:15 alle 18:45 circa. Ma come sempre accade, per i giorni di Natale e Santo Stefano anche il palinsesto Mediaset subirà qualche piccola variazione, che per i tantissimi fans del serial turco si tradurrà in episodi giornalieri in versione "mini".

