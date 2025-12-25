Calhanoglu contro la Romania ai Playoff Mondiali Chivu | Poteva succedere ecco come abbiamo reagito

Inter News 24 . Le parole del tecnico. Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano Gazeta Sporturilor, Cristian Chivu ha proiettato lo sguardo verso i delicati playoff per i Mondiali del 2026. Il tecnico dell’ Inter vivrà un derby in famiglia molto particolare: la sua Romania dovrà infatti vedersela in semifinale con la Turchia capitanata proprio da Hakan Calhanoglu, metronomo imprescindibile del centrocampo nerazzurro. L’allenatore ha ammesso le difficoltà dell’impegno, sottolineando come giocare in trasferta in un ambiente infuocato come quello turco rappresenti un ostacolo notevole. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu contro la Romania ai Playoff Mondiali, Chivu: «Poteva succedere, ecco come abbiamo reagito» Leggi anche: La Germania si qualifica ai Mondiali, rischiava i playoff: poteva incontrare l’Italia agli spareggi Leggi anche: Anche stavolta l'Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali nei playoff, ecco contro chi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Playoff Mondiali, Romania contro la Turchia di Calhanoglu. Chivu: Poteva succedere, abbiamo sorriso; L'equilibrio regna, poi prendono il sopravvento gli orrori dal dischetto: esulta il Bologna e l'Inter...; Il sostituto di Dumfries (forse) non c'è: parola di Piero Ausilio; GdS - Inter, 'inspiegabile' sindrome da grande vittoria. Ora testa al Napoli: test da non sbagliare. Playoff Mondiali, Romania contro la Turchia di Calhanoglu. Chivu: "Poteva succedere, abbiamo sorriso" - Durante la lunga chiacchierata di Cristian Chivu con il quotidiano romeno Gazeta Sporturilor, l'allenatore nerazzurro ha anche risposto in merito alla semifinale dei playoff per ... msn.com

Playoff, road to Mondiali: Montella contro la Romania, sono dolori tra Zielinski e Asllani - Marco Materazzi, uno degli eroi del Mondiale 2006, ha sorteggiato le palline degli accoppiamenti delle Nazionali che dovranno affrontare gli spareggi di marzo. tuttomercatoweb.com

Calhanoglu lascia il ritiro della Turchia per infortunio: le condizioni in vista di Inter-Milan - Dal comunicato ufficiale alle parole di Montella: ecco come sta il classe 1994 in vista del derby della Madonnina ... tuttosport.com

Playoff Mondiali, #Romania contro la #Turchia di #Calhanoglu. #Chivu: "Poteva succedere, abbiamo sorriso" x.com

Chivu perde Bonny, ma è pronto a schierare i carichi pesanti a Bergamo Calhanoglu dovrebbe tornare al centro del centrocampo In avanti c'è la Thu-La per mantenere la vetta della classifica #Calhanoglu #Lautaro #Inter - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.