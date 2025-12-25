Calciomercato Serie A Dragusin pronto a ritornare in Italia Quella squadra fa sul serio!
Calciomercato Serie A, Dragusin è pronto a ritornare in Italia? Spunta fuori una nuova indiscrezione Il Calciomercato Serie A entra sempre più nel vivo e tra i nomi che tornano a circolare con insistenza c’è quello di Radu Dragusin. Il difensore centrale rumeno, attualmente al Tottenham, potrebbe presto lasciare la Premier League per fare ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato: Zirkzee pronto a tornare in Italia? Un club ora fa sul serio: ecco la posizione del Manchester United
Leggi anche: Calciomercato Roma, frenata per quella pista: Massara pronto a ritornare su un vecchio obiettivo. Le ultime
Calciomercato, Dragusin torna in Serie A? Piace a Napoli e Roma; Dragusin, l’agente apre le porte al ritorno in Serie A: “Andrebbe in un grande club”; Calciomercato Lazio, sogno Dragusin: trattativa aperta; Dragusin, il suo futuro è in Serie A: molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio. Il punto della situazione!.
Dragusin, il suo futuro è in Serie A: molti club interessati al difensore del Tottenham per gennaio. Il punto della situazione! - Molti club sono interessati al calciatore e il Tottenham non ha alcuna intenzione di tenerlo Il futuro di Dragusin potrebbe presto tornare a intr ... calcionews24.com
L'ex Juve Dragusin di nuovo disponibile: tre club italiani osservano con attenzione - Radu Dragusin è tornato finalmente tra i disponibili del Tottenham nella gara persa contro il Liverpool sabato scorso. tuttojuve.com
Calciomercato Lazio, sogno Dragusin: trattativa aperta - La società biancoceleste è pronta ad arricchirsi di una novità affascinante, legata a un possibile ritorno in Italia di Radu Dragusin ... sportpaper.it
TrmWeb.it. . Serie B - Prima il Padova, poi il calciomercato: i pareri di Castellese, Discrede e Rizzuto - facebook.com facebook
Calciomercato Serie A: si sblocca la situazione della Lazio, ora i vincoli colpiscono il Napoli! I partenopei costretti al saldo zero dopo lo stop della Commissione: la spiegazione x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.