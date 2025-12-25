Calciomercato Roma riflessioni a Trigoria | chi rischia a gennaio?

Natale significa giorno di pausa per la Roma, che da domani tornerà poi al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Con l’ormai imminente fine dell’anno, è ad un passo anche l’ inizio della finestra invernale di calciomercato, dove i giallorossi andranno a caccia delle giuste mosse per rinforzare la rosa. Attenzione però anche a quelle che potranno essere le possibili uscite, riguardanti quei giocatori arrivati in estate ma che non hanno fornito il rendimento sperato. Ferguson verso l’addio. Il primo nome che salta all’occhio, e non potrebbe essere altrimenti, è quello di Evan Ferguson, sbarcato nella Capitale con diverse aspettative, che si sono però via via spente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

