Calciomercato Napoli possibile scambio con il Genoa | quel giocatore interessa molto a Conte per gennaio Le ultimissime
Calciomercato Napoli, i partenopei sarebbero disposti a ragionare su uno scambio Norton Cuffy Mazzocchi. Si attende l’ok del Grifone Napoli e Genoa potrebbero tornare a dialogare in vista della sessione invernale, con il calciomercato del Napoli che si preannuncia particolarmente creativo nonostante i limiti economici. Il club azzurro, infatti, dovrà muoversi con grande cautela a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, futuro incerto per quel giocatore: dalla Francia sono sicuri, possibile addio a gennaio! Le ultimissime
Leggi anche: Calciomercato Napoli, contatti con il Real Madrid per quel giocatore: Conte lo vuole già a gennaio. L’indiscrezione
Gazzetta – Frattesi, tempo all’Inter finito! Roma e Napoli pronte, scambio con Thuram possibile se…; Lucca, Gasperini lo vuole alla Roma: ipotesi scambio con Ferguson! I dettagli – Sky; Roma, le ultime sul possibile scambio Dovbyk-Beto; Atalanta, porte girevoli in attacco: si pensa a uno scambio.
Calciomercato Milan: possibile uno scambio col Napoli per arrivare a Lucca - Il Milan è alla ricerca di nuove soluzioni per un attacco che non segna come dovrebbe: molto però dipenderà da ciò che accadrà a Gimenez. notiziemilan.it
Napoli, possibile scambio tra Lucca e Ferguson - Lorenzo Lucca potrebbe a breve dire addio al Napoli per la Roma con un particolare intreccio con Evan Ferguson. dailynews24.it
Napoli, ipotesi scambio Lucca–Ferguson: la Roma osserva - L’attaccante azzurro è infatti al centro di una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe la Roma e Evan Ferguson, c ... napolipiu.com
#Giuffredi svela il futuro di #Vergara, #Ambrosino e #Marianucci #Calciomercato #Napoli - facebook.com facebook
Calciomercato Napoli, Lucca può lasciare Una big di Serie A si fionda sull’attaccante ex Udinese! I dettagli sull’operazione che lo vedrebbe lontano dai partenopei x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.