Calciomercato Napoli possibile scambio con il Genoa | quel giocatore interessa molto a Conte per gennaio Le ultimissime

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Napoli, i partenopei sarebbero disposti a ragionare su uno scambio Norton Cuffy Mazzocchi. Si attende l’ok del Grifone Napoli e Genoa potrebbero tornare a dialogare in vista della sessione invernale, con il calciomercato del Napoli che si preannuncia particolarmente creativo nonostante i limiti economici. Il club azzurro, infatti, dovrà muoversi con grande cautela a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato napoli possibile scambio con il genoa quel giocatore interessa molto a conte per gennaio le ultimissime

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, possibile scambio con il Genoa: quel giocatore interessa molto a Conte per gennaio. Le ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Inter, futuro incerto per quel giocatore: dalla Francia sono sicuri, possibile addio a gennaio! Le ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Napoli, contatti con il Real Madrid per quel giocatore: Conte lo vuole già a gennaio. L’indiscrezione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gazzetta – Frattesi, tempo all’Inter finito! Roma e Napoli pronte, scambio con Thuram possibile se…; Lucca, Gasperini lo vuole alla Roma: ipotesi scambio con Ferguson! I dettagli – Sky; Roma, le ultime sul possibile scambio Dovbyk-Beto; Atalanta, porte girevoli in attacco: si pensa a uno scambio.

Calciomercato Milan: possibile uno scambio col Napoli per arrivare a Lucca - Il Milan è alla ricerca di nuove soluzioni per un attacco che non segna come dovrebbe: molto però dipenderà da ciò che accadrà a Gimenez. notiziemilan.it

Napoli, possibile scambio tra Lucca e Ferguson - Lorenzo Lucca potrebbe a breve dire addio al Napoli per la Roma con un particolare intreccio con Evan Ferguson. dailynews24.it

calciomercato napoli possibile scambioNapoli, ipotesi scambio Lucca–Ferguson: la Roma osserva - L’attaccante azzurro è infatti al centro di una possibile operazione di mercato che coinvolgerebbe la Roma e Evan Ferguson, c ... napolipiu.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.