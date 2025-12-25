Calciomercato Milan quale colpo a gennaio servirebbe di più? Vota il sondaggio

Calciomercato Milan, ci si attende qualche colpo ben assestato da parte della dirigenza rossonero a gennaio. Quale ruolo serve di più? Vota nel sondaggio presente nell'articolo. Milan-Fullkrug, ombre sì, ma anche luci sul colpo in attacco in arrivo il 2 gennaio - Calciomercato, spunta Kostic; Milan, dopo Fullkrug il colpo in difesa: avanti per Disasi. La trattativa con il Chelsea; 5 IN & 4 OUT! Tutti i nomi caldi per il calciomercato di gennaio del Milan; Milan, Allegri ha bisogno di un colpo in difesa: da Thiago Silva a Gila, la situazione caso per caso. Calciomercato Milan, Fullkrug in chiusura! Retroscena Kean e novità sul difensore - La dirigenza del Milan sta per chiudere il primo colpo del calciomercato invernale.

Milan, Niclas Fullkrug è atterrato alla Malpensa. Martedì farà le visite mediche e firmerà il contratto fino al 30 giugno 2026 - CALCIOMERCATO – Il primo colpo di mercato di gennaio della Serie A lo assesta il Milan che si appresta a rinforzare l’attacco con il centravanti tedesco Niclas ... eurosport.it

Milan, altro colpo tedesco: Nkunku via per un bomber ‘sovrappeso’ - Il Milan si muove sul calciomercato e va alla ricerca di un nuovo colpo in attacco dopo Fullkrug: occhio a un bomber 'sovrappeso' ... calciomercatonews.com

CALCIOMERCATO MILAN! OFFERTA per GATTIIl MILAN ci PROVA SCAMBIO con RICCI ***ISCRIVITI AL CANALE PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO*** x.com

DIFESA DA RINFORZARE Il calciomercato del Milan guarda a un difensore: il reparto arretrato cerca garanzie spunta un nome dalla Francia Nuove piste aperte. #ACMilan #Calciomercatomilan #Ligue1 - facebook.com facebook

