Calciomercato Milan quale colpo a gennaio servirebbe di più? Vota il sondaggio

Calciomercato Milan, ci si attende qualche colpo ben assestato da parte della dirigenza rossonero a gennaio. Quale ruolo serve di più? Vota nel sondaggio presente nell'articolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Fullkrug, ombre sì, ma anche luci sul colpo in attacco in arrivo il 2 gennaio - Calciomercato, spunta Kostic; Milan, dopo Fullkrug il colpo in difesa: avanti per Disasi. La trattativa con il Chelsea; 5 IN & 4 OUT! Tutti i nomi caldi per il calciomercato di gennaio del Milan; Milan, Allegri ha bisogno di un colpo in difesa: da Thiago Silva a Gila, la situazione caso per caso.

calciomercato milan colpo gennaioCalciomercato Milan, Fullkrug in chiusura! Retroscena Kean e novità sul difensore - La dirigenza del Milan sta per chiudere il primo colpo del calciomercato invernale. fantamaster.it

calciomercato milan colpo gennaioMilan, Niclas Fullkrug è atterrato alla Malpensa. Martedì farà le visite mediche e firmerà il contratto fino al 30 giugno 2026 - CALCIOMERCATO – Il primo colpo di mercato di gennaio della Serie A lo assesta il Milan che si appresta a rinforzare l’attacco con il centravanti tedesco Niclas ... eurosport.it

calciomercato milan colpo gennaioMilan, altro colpo tedesco: Nkunku via per un bomber ‘sovrappeso’ - Il Milan si muove sul calciomercato e va alla ricerca di un nuovo colpo in attacco dopo Fullkrug: occhio a un bomber 'sovrappeso' ... calciomercatonews.com

