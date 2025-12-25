Il futuro di Luca Netz resta in bilico e le parole che arrivano dalla Germania aprono scenari concreti anche per la Lazio. A fare chiarezza è stato direttamente Rouven Schröder, direttore sportivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato Lazio, Tavares verso l'addio. C'è l'apertura del Gladbach per eventuali trattative per Netz. Le parole del ds: «Se arriva un'offerta, la valuteremo»

