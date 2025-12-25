. La risposta dei bianconeri. Il mercato invernale tra Milan e Juventus si accende intorno al nome di Federico Gatti, ma la trattativa sembra destinata a scontrarsi con la ferma volontà del club bianconero di non privarsi del proprio centrale. Nonostante l’interesse espresso da Massimiliano Allegri, che conosce bene il valore del giocatore e lo ha indicato come rinforzo ideale per la difesa rossonera, la Juventus ha eretto un muro, considerandolo incedibile. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni riguardo a un possibile scambio con Samuele Ricci, profilo che piace molto a Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: smentita su Ricci ma il Milan avrebbe offerto questi due giocatori per arrivare a Gatti

Leggi anche: Mercato Juve: nuovo rinforzo per la fascia destra a gennaio? Comolli monitora questi due giocatori, ecco chi potrebbe arrivare a Torino. Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Juve, Ceccarini allo scoperto: «Piacciono questi due giocatori. Spunta una deadline per Vlahovic, ecco cosa potrebbe succedere»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scambio Ricci-Gatti, si accende la voce di calciomercato tra Juventus e Milan - Ecco cosa scuote il calciomercato di Juventus e Milan per gennaio. juvelive.it