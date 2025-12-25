Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si complica Palestra? Contatti per Vicario, il sogno di Chivu come regalo di Natale

Leggi anche: Calciomercato Inter, c’è un regalo di Natale che Chivu spera di trovare sotto l’albero: svelato il sogno del tecnico

Leggi anche: Inter fascia destra, Palestra resta il sogno: domenica nuovi contatti con l’Atalanta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Losanna sorprende la Fiorentina 1-0: ko clamoroso in Conference League; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: l'Inter su Muharemovic, Pierini-Palermo; Calciomercato Inter LIVE | le ultime sullo scambio Frattesi-Thuram ed il punto sulla fascia destra per il mercato di gennaio; Calciomercato 24 dicembre: Napoli, trattative e retroscena live.

Calciomercato Inter News/ Frendrup e Alaba per gennaio, si complica Guehi! - La stagione dei nerazzurri fino a questo momento potrebbe essere considerata positiva, soprattutto in relazioni alle voci di rivoluzione totale che erano state lanciate in estate dopo la sconfitta in ... ilsussidiario.net

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato #Akinsanmiro Il centro del mondo: Akinsanmiro tra Pisa, Lagos e San Siro C’è qualcosa di poetico nel percorso di Ebenezer Akinsanmiro. Nato a Lagos nel 2004, cresciuto tra Beyond Limits e Remo Stars, è x.com

Davide Currenti - Inter News. . Ultime su Atalanta - Inter & Calciomercato a destra - facebook.com facebook