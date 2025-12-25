Calciomercato Inter c’è un regalo di Natale che Chivu spera di trovare sotto l’albero | svelato il sogno del tecnico

Inter News 24 per gennaio. C’è un desiderio preciso che Cristian Chivu spera di trovare esaudito scartando i regali sotto l’albero di Natale. Al di là dei risultati sul campo, che vedono la squadra in vetta alla classifica, l’allenatore dell’ Inter vive giorni di apprensione per la situazione tecnica sulla fascia destra. L’infortunio alla caviglia occorso a Denzel Dumfries, costretto a un lungo stop dopo l’operazione chirurgica, ha aperto una voragine tattica che la società di Viale della Liberazione deve colmare con urgenza nella sessione invernale di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, c’è un regalo di Natale che Chivu spera di trovare sotto l’albero: svelato il sogno del tecnico Leggi anche: Arriva Natale, consigli di lettura e per un regalo da far trovare sotto l’albero Leggi anche: L’ho pagato meno di 5 euro ed è il regalo perfetto da far trovare a tutti sotto l’albero di Natale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Regalo sotto l’albero per Chivu, colpo low cost in Serie A - Regalo di Natale in arrivo per Cristian Chivu con la dirigenza nerazzurra che vuole accontentare il proprio allenatore ... calciomercato.it

Regalo Marotta a Chivu: si svincola a giugno, ma l’Inter lo compra a gennaio - Il Torino infatti aveva illuso che fosse tutto già perfetto, le sconfitte con Udinese e Juve hanno poi disegnato un’altra ... calciomercato.it

Davide Currenti - Inter News. . Ultime su Atalanta - Inter & Calciomercato a destra - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Valentin Carboni regista Perché no C’è una domanda che aleggia tra Appiano Gentile e il futuro: e se il vice Calhanoglu fosse già in casa Se avesse diciannove anni, un cognome argentino e un sinistro c x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.