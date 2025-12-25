Calcio | Roma escluse lesione per Bailey

(Adnkronos) – La Roma vuole riscattare la sconfitta rimediata contro la Juventus. Lunedì i giallorossi affronteranno il Genoa del grande ex, Daniele De Rossi. Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Bailey: il giocatore giamaicano questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali dopo lo stop obbligato con la Juventus. Gli esami hanno escluso lesioni per Bailey, alle prese con un semplice fastidio al flessore. Il giocatore ha svolto un allenamento personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria, ma la sua presenza per la partita col Genoa resta in forte dubbio. Lavoro personalizzato anche per Artem Dovbyk e Mario Hermoso. 🔗 Leggi su Seriea24.it

