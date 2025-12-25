Calcio | Roma escluse lesione per Bailey
(Adnkronos) – La Roma vuole riscattare la sconfitta rimediata contro la Juventus. Lunedì i giallorossi affronteranno il Genoa del grande ex, Daniele De Rossi. Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Bailey: il giocatore giamaicano questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali dopo lo stop obbligato con la Juventus. Gli esami hanno escluso lesioni per Bailey, alle prese con un semplice fastidio al flessore. Il giocatore ha svolto un allenamento personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria, ma la sua presenza per la partita col Genoa resta in forte dubbio. Lavoro personalizzato anche per Artem Dovbyk e Mario Hermoso. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Leggi anche: Infortunati Juve: lesione di medio grado per Rugani! Escluse lesioni per Conceicao e McKennie, il comunicato ufficiale con le loro condizioni
Leggi anche: Tegola Bailey, c’è lesione anche per lui: tempi di recupero lunghi
Calcio: Roma, escluse lesione per Bailey; Juve, infortuni dopo la Roma: Rugani fuori 2 mesi, ok invece Conceicao e McKennie; Juve, situazione infortunati: tegola Rugani, lesione al polpaccio. Sospiro di sollievo per Conceiçao e McKennie; Calcio: Inter, infortunio per Bonny.
Roma, escluse lesioni per Bailey: le ultime da Trigoria - Sospiro di sollievo in casa Roma per le condizioni di Bailey: il giocatore giamaicano questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali dopo lo stop obbligato con la Juventus. fantacalcio.it
Calcio: Roma, escluse lesione per Bailey - Il giocatore ha svolto un allenamento personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria, ma la sua presenza ... msn.com
Mercato Lazio, Stadio della Roma, Bailey e calcio estero: le ultimissime - Consegnato il progetto di fattibilità. corrieredellosport.it
Una leggenda della As Roma e del calcio italiano Grazie SEMPRE Sir Claudio! facebook
Nulla di grave per Leon #Bailey, uscito contro la Juventus per un problema al flessore. Per lui allenamento personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria #ASRoma @tempoweb x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.