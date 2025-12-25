Calcio Maria Sole Ferrieri Caputi è la miglior direttrice di gara del 2025

L’ italiana Maria Sole Ferrieri Caputi è stata eletta miglior direttrice di gara al mondo nell’ultimo anno solare dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistiche del Calcio, che le ha conferito l’ IFFHS Women’s World Best Referee 2025. La direttrice di gara classe 1990, nata a Livorno, ha vinto il prestigioso riconoscimento con 97 voti, precedendo di 4 lunghezze la francese Stephanie Frappart, la quale aveva conquistato il premio per 5 anni consecutivi, dal 2019 al 2023, seconda con 93 preferenze. La croata Ivana Martincic si è classificata terza a quota 67, a -30 dall’azzurra. Edina Alves (Brasile), Katia Itzel Garcia (Messico) ed Antsino Twanyanyukwa (Namibia) sono entrate in top ten e sono risultate prime nei rispettivi continenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

