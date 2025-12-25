Calcio | Juventus le ultime su Bremer Si ferma Zhegrova

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una buona ed una cattiva notizia. La Juventus prepara il match in programma sabato sera contro il Pisa, ulteriore occasione per accorciare sulle prime posizioni del campionato.   Quest’oggi non si sono allenati i vari Cabal, McKennie, Conceiçao, Vlahovic, Gatti e Pinsoglio, alle prese con i rispettivi infortuni.   Assente anche Bremer, impegnato con un programma personalizzato e una gestione dei carichi di lavoro dopo il lungo infortunio. Niente allenamento anche per Zhegrova, fermato da una lieve sindrome influenzale.   Spalletti valuterà nei prossimi giorni chi schierare contro i toscani, soprattutto in difesa visti gli uomini contati. 🔗 Leggi su Seriea24.itImmagine generica

