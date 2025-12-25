Calcio | Inter infortunio per Bonny
(Adnkronos) – Anche l’Inter non se la passa bene sul fronte infortunati. La società nerazzurra, già costretta a fare i conti con le defezioni di Acerbi e Dumfries, dovrà rinunciare anche a Bonny nelle prossime partite. L’attaccante ex Parma questa mattina si è sottoposto ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di una leggera distorsione del ginocchio sinistro. Il calciatore ha rimediato l’infortunio nell’allenamento di ieri. L’attaccante potrebbe essere costretto a saltare le prossime partite contro Atalanta e Bologna per poi fare il punto sulle condizioni prima di tornare in campo. 🔗 Leggi su Seriea24.it
