Calcio in lutto è morto il campione mondiale | Addio non ti dimenticheremo
A 72 anni è morto John Robertson, figura centrale della storia del Nottingham Forest e protagonista assoluto di una delle pagine più affascinanti del calcio europeo. L’ex calciatore scozzese è stato uno degli uomini simbolo della squadra guidata da Brian Clough, capace di vincere per due volte consecutive la Coppa dei Campioni, impresa entrata nella leggenda. Proprio Clough lo aveva definito il ‘Picasso del calcio’, sottolineandone l’eleganza tecnica e la capacità di decidere le partite con gesti apparentemente semplici ma decisivi. La scomparsa di Robertson riporta alla memoria un’epoca irripetibile, in cui il Nottingham Forest seppe imporsi contro le grandi potenze del continente grazie a un gruppo compatto e a singoli di straordinaria qualità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
