Calci | approvati il Bilancio di previsione 2026 e il documento unico di programmazione
Il Consiglio comunale di Calci, riunitosi il 22 dicembre, ha approvato sia il bilancio di previsione sia il Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028, consentendo così la piena operatività della macchina amministrativa fin dall’avvio del nuovo anno. Come illustrato in aula. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Calci, approvato dal Consiglio Comunale Bilancio e DUP - Il consiglio comunale di Calci, riunitosi il 22 Dicembre, ha approvato sia il bilancio di previsione sia il Documento unico di programmazione (DUP) per il ... gonews.it
Calci vara bilancio e dup: "Mantenuti tutti i servizi" - Disco verde del consiglio comunale di Calci a bilancio di previsione e Documento unico di programmazione per il triennio 2025- lanazione.it
Il Consiglio regionale approva il bilancio di previsione. Saccardi: "Risposte per il territorio" - Approvato oggi, venerdì 19 dicembre, dal Consiglio regionale della Toscana il Collegato alla legge di stabilità per il 2026 la legge di Bilancio di ... msn.com
