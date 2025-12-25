Caicedo sotto choc per l’omicidio del compagno di squadra Pineida | Molto probabilmente mi ritirerò

Roma, 25 dicembre 2025 - Felipe Caicedo pensa seriamente al ritiro, l'ex laziale è sotto choc per il violento omicidio di Mario Pineida, suo compagno di squadra al Barcelona Sporting Club di Santiago de Guayaquil, città dell'Ecuador sull'Ocenao Pacifico. "Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare. La morte di Mario Pineida mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio", ha scritto l'attaccante sudamericano, ancora scosso dalla morte dell'amico 33enne, ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada il 17 dicembre. "Non resterò al Barcellona. Sono un uomo che vive momenti; quando ho deciso di venire qui, l'ho fatto più con il cuore che con la testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

