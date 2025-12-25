Inter News 24 Caicedo e il dolore per la morte di Pineida, una ferita che va oltre il campo e segna una scelta drastica nella carriera dell’attaccante. Il mondo del calcio è scosso dalle parole di Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano ed ex Inter, che attraverso i social ha annunciato la concreta possibilità di ritirarsi dal calcio giocato. Una decisione maturata dopo un evento drammatico che ha colpito profondamente la sua vita personale e professionale: l’omicidio di Mario Pineida, suo compagno di squadra al Barcelona Guayaquil. Il 33enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco per strada. Nell’agguato ha perso la vita anche la moglie, mentre la madre è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caicedo shock, addio al calcio dopo il dramma in Ecuador: «Non voglio più sapere niente di pallone»

Leggi anche: Caicedo dice addio al calcio! L’ex attaccante di Inter e Laizo pronto a lasicare dopo l’omicidio a Mario Pineida, ex compagno di squadra: «Non voglio più saperne niente di calcio»

Leggi anche: Felipe Caicedo sconvolto dall’omicidio di Pineida: “Non ne voglio più sapere del calcio”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caicedo dice addio al calcio! Il dramma dopo l’omicio del compagno di squadra Mario Pineida. Il messaggio dell’ex attaccante della Lazio - Il messaggio dell’ex attaccante della Lazio L’ex attaccante Felipe Caicedo, con un passato tra Inter e Lazi ... lazionews24.com