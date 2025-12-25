Caicedo dice addio al calcio! L’ex attaccante di Inter e Laizo pronto a lasicare dopo l’omicidio a Mario Pineida ex compagno di squadra | Non voglio più saperne niente di calcio

Caicedo dice addio al calcio! Decisivo il drammatico omicidio di Mario Pineida: la morte del compagno segna la scelta dell’ex Inter e Lazio L’ex attaccante di Felipe Caicedo, con un passato tra Inter e Lazio, è pronto a dire addio al calcio giocato. Alla base della decisione del 37enne ecuadoriano non ci sono problemi fisici . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Felipe Caicedo sconvolto dall'omicidio di Pineida: "Non ne voglio più sapere del calcio"

Dramma Caicedo, l’omicidio lo porta a prendere una decisione estrema.

Dopo l'omicidio di Pineida Felipe Caicedo dice basta: l'ex Lazio verso il ritiro - Mario Pineida è stato assassinato insieme alla moglie a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava per strada, in pieno giorno, nella città di Guayaquil e dal giorno dell'omicidio che ha sconvolto l'Ecua ... msn.com