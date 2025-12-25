È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un’escursione lungo un sentiero e, dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, non ce l’ha fatta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cade dal cavallo nel Bresciano: muore dopo due giorni di agonia

Leggi anche: Cade da cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia

Leggi anche: Cade da cavallo e viene schiacciata dall'animale: Jessica muore dopo due giorni d'agonia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

?? Schiacciata dal cavallo, va in arresto cardiaco: è in pericolo di vita; Brutta caduta da cavallo: donna portata d'urgenza all'ospedale Civile; Cade dal cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia.

Cade dal cavallo nel Bresciano: muore dopo due giorni di agonia - Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo si sarebbe improvvisamente spaventato, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo poi all’indietro, travolgendo la d ... msn.com