Cade dal cavallo nel Bresciano | muore dopo due giorni di agonia
È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un’escursione lungo un sentiero e, dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, non ce l’ha fatta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
