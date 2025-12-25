2025-12-24 16:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Burkina Faso ha segnato al 95° e al 98° minuto negando ai 10 giocatori della Guinea Equatoriale il primo grande shock della Coppa d’Africa (AFCON) 2025 mentre i paesi hanno iniziato la loro fase a gironi in uno stile sorprendentemente drammatico. Marvin Aniebo guidava gli sfavoriti a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari nella prima partita del Gruppo E, ma la conclusione ravvicinata di Georgi Minoungou e il colpo di testa di Edmond Tapsoba ribaltavano il risultato per gli Stallions nei minuti di recupero del secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Burkina Faso-Guinea Equatoriale 2-1: resoconto AFCON, risultato, gol

Leggi anche: Diretta Burkina Faso-Guinea Equatoriale: le formazioni AFCON 2025

Leggi anche: Pronostici Burkina Faso-Guinea Equatoriale: marcatore e tiri in porta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Burkina Faso-Guinea in diretta streaming gratis: dove vedere la partita; Pronostico Burkina Faso - Guinea Equatoriale: analisi e probabili formazioni 24/12/2025 Coppa d'Africa; VIDEO - Partita da infarto in Coppa d'Africa: tre gol segnati negli ultimi minuti; Un molfettese in Coppa d’Africa: domani l’esordio di Annese con il Burkina Faso.

COPPA D'AFRICA - Burkina Faso-Guinea Equatoriale 2-1 - 1 la Guinea Equatoriale nel match valido per la prima giornata del Gruppo E dellaCoppa d'Africa. napolimagazine.com