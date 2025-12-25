Burkina Faso-Guinea Equatoriale 2-1 | resoconto AFCON risultato gol
2025-12-24 16:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Burkina Faso ha segnato al 95° e al 98° minuto negando ai 10 giocatori della Guinea Equatoriale il primo grande shock della Coppa d’Africa (AFCON) 2025 mentre i paesi hanno iniziato la loro fase a gironi in uno stile sorprendentemente drammatico. Marvin Aniebo guidava gli sfavoriti a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari nella prima partita del Gruppo E, ma la conclusione ravvicinata di Georgi Minoungou e il colpo di testa di Edmond Tapsoba ribaltavano il risultato per gli Stallions nei minuti di recupero del secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
