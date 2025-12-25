Buon Santo Stefano 2025 | immagini bellissime da condividere

C’è un momento strano, ogni anno, che arriva subito dopo il picco emotivo del Natale. È il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Le luci sono ancora accese, i regali già scartati, ma l’atmosfera cambia. È come se tutto rallentasse di nuovo. Il silenzio dopo il brindisi, le tavole che si svuotano piano, i pensieri che tornano in circolo. È in questo clima sospeso che gli auguri di Buon Santo Stefano trovano il loro spazio. Non sono formali, non sono obbligati. Sono piccoli gesti post-natalizi, spesso più sinceri di quelli del giorno prima. Leggi anche: Auguri di Santo Stefano 2025: le frasi più belle da inviare Leggi anche: Cosa mangiano gli italiani a Natale? I piatti tradizionali più diffusi regione per regione Le immagini di Santo Stefano: quando il Natale respira. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

